Zwischen den Jahren: Abwechslungsreiches Programm

Wir mieteten dafür ein Naturfreundehaus mitten im Bergischen Land. Es war eine tolle Freizeit, die allen viel Spaß gemacht hat. Trotz einiger krankheitsbedingter Absagen kamen 15 Leute zusammen – die Älteste war 67 und der jüngste Teilnehmer war 5 Jahre alt. Unser Programm war ganz abwechslungsreich und stützte sich auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Wir hatten einen tollen Foto-Bericht über den Iran von einem jungen Iraner, der vor wenigen Jahren flüchten musste, weil er sich dort politisch betätigte. Außerdem berichteten uns drei Frauen von ihrer Teilnahme an der Weltfrauenkonferenz in Tunis – dazu gab es typisch tunesischen Minztee und Citruslimo. Dann gab es noch einen lustigen Spieleabend und einen schönen langen Spaziergang an die Ruhr. Es wurde gemeinsam gekocht und gespült und bei allem konnte man sich besser kennenlernen und mal abseits vom Alltagsstress quatschen und lachen.

Bei der Abreise waren sich alle einig: das müssen wir unbedingt wieder machen! Und so haben wir direkt im Anschluss eine Unterkunft für die Zeit vom 27. bis 30. Dezember 2023 gebucht.