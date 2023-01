Achtung Terminänderung! Einladung zur Nationalen Frauenversammlung

Liebe Frauen, liebe Bündnispartnerinnen,

vor ca. drei Wochen hatten wir zur Nationalen Frauenversammlung in Deutschland für die Auswertung der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis 2022 eingeladen. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus der Weltfrauenkonferenz für unsere weitere Arbeit in der Kämpferischen Frauenbewegung in Deutschland auch in Bezug auf den nächsten Frauenpolitischen Ratschlag? In dieser Zeit schneller nationaler und internationaler Veränderungen braucht die kämpferische Frauenbewegung Klarheit für die Zukunftsaufgaben. Das haben wir in der Vorbereitung unterschätzt.

Wir haben jetzt einen größeren zeitlichen Rahmen eingeplant und mussten dadurch das Datum und den Ort ändern. Anstelle von Samstag, dem 25. Februar 2023, von 15 -19 Uhr in der Horster Mitte, findet die Versammlung nun statt am:

Sonntag, dem 26. Februar 2023, von 10 – 16 Uhr im Arbeiterbildungszentrum in Gelsenkirchen, Koststraße 8

Wir wissen, dass einige von euch sich schon um Anreise und Unterkunft gekümmert haben. Wir bitten diesen zusätzlichen Organisationsaufwand zu entschuldigen.

Vorläufige Tagesordnung:

Begrüßung durch den Kämpferischen Frauenrat und den Bundesvorstand des Frauenverbands Courage

Auswertung und Schlussfolgerungen der Weltfrauenkonferenz mit Rechenschaftslegung der Delegation aus Deutschland, der Europakoordinatorin, Bericht des Bundesvorstands von Courage, Finanzbericht und anschließende Diskussion über die Arbeit im Weltfrauenprozess

Auswertung und Schlussfolgerungen der Weltfrauenkonferenz im Hinblick auf den 13. Frauenpolitischen Ratschlag

Nominierung von Kandidatinnen zur Wahl der Europakoordinatorinnen auf der Europakonferenz

Vorstellung der Kandidatinnen und Wahl der Delegierten für die Europakonferenz



Wir freuen uns über die Teilnahme von vielen Frauen und Bündnispartnerinnen, die mit uns in Tunis waren, den weiteren Weltfrauenprozess mittragen oder gerne neu in diese interessante Aufgabe einsteigen wollen.

Anne Wilhelm – Brigitte Gebauer – Suse Bader