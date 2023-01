Proteste und Demonstrationen reißen nicht ab - Armee dringt mit Panzern auf Uni-Campus vor

Gefordert werden ein Ende der Polizeigewalt und der sofortige Rücktritt von Dina Boularte.

Am vergangenen Donnerstag füllten Tausende Arbeiter und Bauern, die aus den Bergen der Anden gekommen waren, die Straßen von Lima. Studierende und andere Demonstranten bereiteten ihnen in der peruanischen Hauptstadt einen begeisterten Empfang. Die angereisten Demonstrantinnen und Demonstranten berichteten, dass sie zahlreiche Hindernisse überwinden mussten. Zig Mal waren sie von Polizei und Armee auf ihrem Weg aufgehalten und kontrolliert worden, sie waren z. T. 30 Stunden unterwegs. Eine Bäuerin aus dem peruanischen Hochland sagte: "Ich habe meine Kinder zurückgelassen und meinen Mann. Aber das ist ein bedeutender Kampf für ein besseres Peru." (Nach Le Monde, 21. Januar)

Via Facebook erhielt die MLPD diese Zuschrift: "Genossinnen und Genossen der MLPD. Wir senden Ihnen unsere revolutionären Grüße aus der Stadt Arequipa - Peru. Wir hoffen, dass es Ihnen auf unserem Weg des Kampfes für die Würde unserer Völker immer gut geht. Leider erleben wir in Peru seit dem Putsch gegen Präsident Pedro Castillo durch die peruanische Rechte und die Verräterin Dina Boluarte, die in weniger als 45 Tagen Regierungszeit bereits mehr als 50 Peruaner durch die brutale Repression von Polizei und Militär ermordet haben, eine sehr heftige politische Krise. Ebenso werden die Menschenrechte von Dutzenden von Peruanern verletzt, die gegen diese Regierung demonstriert haben. Aktuell drang die Armee mit Panzern in die Universidad Mayor de San Marcos in Lima ein, wo sich die Demonstranten aus den Provinzen aufhielten. Sie wurden willkürlich festgenommen. Darunter befinden sich Frauen, schwangere Mütter und Kinder. Wir appellieren an den Sinn für internationale Solidarität und bitten Sie um Ihre mediale Unterstützung, um dieses Massaker zu stoppen."

Ungeheuerlich ist auch die antikommunistische und menschenverachtende Hetze des ultrareaktionären peruanischen Schriftstellers Mario Vargas Lhosa. Als er den Literatur-Nobelpreis bekam, war er noch nicht so reaktionär. Dieser Preis müsste ihm eigentlich entzogen werden dafür, was er zum aktuellen Kampf des peruanischen Volks schreibt: "Das alles war vorhersehbar, seit die Peruaner den riesigen Fehler begingen, einen Präsidenten wie Pedro Castillo zu wählen, der ganz offensichtlich nicht für dieses Amt geeignet war. Aus diesem Grund hatte ich meine Landsleute dazu aufgerufen, Keiko Fujimori zu wählen. (Keiko Fujimori ist die reaktionäre Tochter des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori, d. Red.) Es gibt Ämter, die man einem Volksschullehrer nicht anvertrauen sollte, da dies schlicht und einfach leichtsinnig ist. Castillo kandidiaerte für eine marxistische Partei ... und hatte keine Ahnung von den grundlegenden Problemen des Landes ... . Besteht irgendeine Möglichkeit, dass die momentane Ruhe bis zu den nächsten Wahlen anhält? Das scheint nicht unmöglich, vorausgesetzt, die linksextremen Gruppen und Grüppchen beruhigen sich, begraben ihre Toten mit Umsicht und erklären den Frieden und das Zusammenleben zu ihren wichtigsten Forderungen." (Neue Züricher Zeitung 21. Januar)