Wenige Tage nach dem Rätegedenken 2022 begann der verhängnisvolle Krieg in der Ukraine. Fast alle Imperialisten sind zur Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs übergegangen. Keine der kriegführenden Parteien führt einen „gerechten“ Krieg. Nicht das inzwischen ebenfalls imperialistische Russland, noch die NATO mit den USA an der Spitze. Auch die SPD mit Kanzler Olaf Scholz ist zur Kriegsvorbereitung übergegangen. Die 100 Milliarden „Sondervermögen“ für die Bundeswehr sind dafür nur der An­fang. Es ist inzwischen so, dass es entweder zu einem Dritten Weltkrieg kommt, oder es gelingt, auf revolutionärem Weg den Imperialismus zu stürzen.

Deswegen: Alle, die an den Idealen der Räterepublik festhalten, ihr Ansehen vertei­digen, imperialistische Kriege ablehnen und offen sind für eine befreite Gesell­schaft, kommen wie in jedem Jahr am ersten Sonntag im Februar (5.2.2023) auf den Waller Friedhof! (11 Uhr)

„Diesem System keinen Mann und keinen Groschen!“ (Karl Liebknecht)