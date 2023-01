Die 8. ZK-Erklärung zum Ukrainekrieg trifft ins Schwarze

Eine Meldung auf www.tagesschau.de vom 23. Januar bestärkt mich darin. Die Gefahr des atomaren Dritten Weltkriegs steigt massiv. Augenscheinlich dämmert auch manchem Journalisten, der bislang treu die Kriegshetze der Bundesregierung und der Monopolverbände umsetzte, dass beim Hochjubeln der sofortigen Lieferung der Leopard-2-Panzer an die Armee der reaktionären Ukraine etwas nicht stimmt.

So wurde in der Tagesschau behandelt, dass die USA, Großbritannien und Frankreich, die der Ukraine auch ihre schweren Kampfpanzer in Aussicht stellen, Atommächte sind, die USA an der Modernität gemessen sogar weltweit die stärkste. Der deutsche Imperialismus ist der einzige in dieser Reihe, der (noch) keine eigenständige Atommacht darstellt. Er beschränkt sich bisher auf die sogenannte „atomare Teilhabe“.

Der russische Imperialismus droht aktuell bei der Leopard-2-Lieferung mit einer „Katastrophe“. Was soll damit gemeint sein, wenn nicht ein Atomkrieg? Sollte Deutschland mit der Leopard-2-Lieferung vorpreschen, könnte es im Brennpunkt eines atomaren russischen Gegenschlags stehen. Die Grünen-Spitze Robert Habeck, Annalena Baerbock, Anton Hofreiter usw. - die FDP-Spitze mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann vorneweg - heizen dies mit „sofort liefern!“ an. Ob dafür politische Dummheit oder abgebrühte Kriegshetze die Grundlage ist, sei dahingestellt.

Auch die SPD-Führung um Kanzler Olaf Scholz und den Militaristen Boris Pistorius sind nicht gegen eine „Atommacht Deutschland“. Der Weiterbetrieb von AKWs zielt mit Sicherheit auf den Zugriff auf „eigenes Plutonium“ für „deutsche“ Atombomben ab. Auch die Anschaffung der 35 Tarnkappenbomber und Atombombenträger F35 für die Luftwaffe belegen das. Alle ABC-Waffen gehören weltweit verboten und vernichtet!