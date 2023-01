Edward Jenner, Arzt und Erfinder der Pocken-Impfung, vor 200 Jahren gestorben

Die Pocken waren eine der schlimmsten Seuchen der Welt. Sie hatten eine hohe Sterblichkeitsrate und waren hochinfektiös. Bis zum 18. Jahrhundert starben in Europa jährlich 400.000 Menschen daran. Wer die Krankheit überlebte, war lebenslang durch die Pocken-Narben, die Blattern, entstellt. Josef Stalin, Nachfolger Lenins an der Spitze der sozialistischen Sowjetunion, erkrankte als sechsjähriges Kind an den Pocken und überlebte die Krankheit nur knapp (Ernst G. Jung: Kleine Kulturgeschichte der Haut, Heidelberg 2007)

Zu Zeiten Jenners gab es schon eine Impfung gegen die Pocken - mit menschlichen Erregern. Sie war aber risikoreich und unsicher. Nun hörte der Landarzt Jenner von einer Bäuerin, sie könne keine Pocken bekommen, weil sie schon Kuhpocken gehabt hatte. Der Gedanke ließ Jenner nicht mehr los: Er impfte Patienten mit Kuhpocken und konnte nachweisen, dass sie danach als Menschen keine Pocken mehr bekommen haben. Der Begriff Vaccination oder Vakzin geht auf diese Infektion mit Kuhpockenmaterial zurück. Er kommt vom lateinischen vacca für Kuh.

Jenner musste heftige Kämpfe im Bereich der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit ausfechten, bis sich seine Methode durchsetzte, Im 19. Jahrhundert wurde die Pockenschutzimpfung in ganz Europa Pflicht, zuletzt in Preußen. Sie ist heute nicht mehr verpflichtend, da die Pocken als ausgerottet gelten. Bei den sehr seltenen noch vorkommenden Pockenfällen – die letzten ereigneten sich 1977 und 1978 - wurde aber das komplette Umfeld der Erkrankten durchgeimpft, um einer Epidemie zuvorzukommen (Colette Flight: Smallpox: eradicating the scourge. BBC). Jenner verdient hohe Wertschätzung als Kämpfer für die Volksgesundheit und als einer der großen Wohltäter der Menschheit.