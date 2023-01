Ein Platz für Betty Rosenfeld!

Aber als Jüdin und Kommunistin sieht sie sich in den 1930er-Jahren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. In Palästina – bereits in Sicherheit – beschließt sie, sich den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg im Kampf gegen die Faschisten anzuschließen. Später wird sie vom Vichy-Regime in Frankreich ans Deutschland der Hitler-Faschisten deportiert und in Auschwitz getötet.

Susanne Heydenreich trägt über ein dramatisches und engagiertes Leben aus Betty Rosenfelds Biographie vor. Musikalisch umrahmt wird die Matinee vom „Maria Fastner, Lukas Weissert und Eduardo Lopez-Ensemble“. Es moderiert Klaus Kunkel; der Eintritt ist frei, eine kleine Spende nicht unerwünscht.

Sonntag, 12. Februar 2023, 11 Uhr, im Theater der Altstadt, Stuttgart, Rotebühlstraße 89.