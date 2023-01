Einbruch bei progressiver Jugendgruppe

Außenministerin Annalena Baerbock (B90 / Die Grünen) hat am vergangenen Dienstag bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg offen erklärt, dass Deutschland und seine Partner im Krieg gegen Russland stünden. Sie sagte wörtlich auf Englisch: „We are fighting a war against Russia and not against each other.” Zu Deutsch: Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander“. Damit widerspricht sie ihrem Ministerkollegen Boris Pistorius (Verteidigung), der einen Tag später in den Tagesthemen erklärte, dass die Lieferung der Panzer Deutschland nicht zur Kriegspartei mache.

Hier gibt es den Beitrag, in dem der Satz fällt