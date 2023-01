Ermordeter MLKP-Genosse Özgür Namoglu war Mitglied der ersten Kobanê-Brigade

Die MLPD sprach den Angehörigen und Genossen der Ermordeten ihr herzliches Mitgefühl aus.

Einer der beiden, Zeki Gürbüz, war der Repräsentant der MLKP in Rojava. Der andere ermordete Genosse war Özgür Namoglu, ein junger Guerillakommandant. Er hat in der ersten Brigade der revolutionären Weltorganisation ICOR mitgearbeitet, die gemeinsam mit Arbeitern aus Kobanê das dortige Gesundheitszentrum gebaut hat. Nach dem Überfall durch islamistisch-faschistische Truppen des IS (Islamischer Staat) war es durch heldenhaften Kampf, verbunden mit beispielloser internationaler Solidarität, gelungen, am 26. Januar 2015 die Stadt Kobanê zu befreien. Sie wurde zum Symbol des kurdischen Freiheitskampfs.

Der Bau des Gesundheitszentrums stand unter dem Motto "Den Sieg sichern". Die ICOR-Brigaden waren Bestandteil des Solidaritätspakts zwischen dem kurdischen Befreiungskampf und der revolutionären Weltorganisation ICOR, der bis heute Bestand hat und lebendig ist.

Özgür Namoglu war Mitglied der ersten Brigade, die 2015 in Kobanê arbeitete. Peter Weispfenning, der diese damalige erste Brigade leitete, sprach den Angehörigen, Freunden und Genossen von Özgür sein herzliches Beileid aus. Die MLPD und die ICOR werden Özgür Namoglu ein ehrendes Andenken bewahren.