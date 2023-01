Hetze gegen Flüchtlinge

Faschisten versuchen, den Kreistag in Grevesmühlen zu stürmen

Unter dem Deckmantel von angeblichem Protest gegen "mangelhafte Information" über die geplante Unterbringung von Flüchtlingen in Updahl (Mecklenburg-Vorpommern) haben Faschisten - unter anderem Reichsbürger - am 27. Januar versucht, den Kreistag in Grevesmühlen zu stürmen.

Korrespondenz aus Wismar