Ford Saarlouis: Über Ländergrenzen hinweg zusammenstehen!

Am 10. November hat die IG Metall in Saarbrücken mit 6500 Beteiligten eine der größten Demonstrationen seit langem durchgeführt. Es waren Kolleginnen und Kollegen von Kaiserslautern (Opel) über Homburg (Bosch, Eberspächer) und Saarbrücken (ZF) bis Saarlouis (Ford) und darüber hinaus vieler kleinerer Metall- und Elektrobetriebe gekommen, um ihren Unmut über die Entwertung der Löhne durch die unverschämten Preissteigerungen kundzutun.

Im Kopf behalten sollte man vor allem folgendes: Der Betriebsratsvorsitzende Thal von Ford Saarlouis fand markige Worte, mit denen er die demonstrierenden Kollegen auf der Kundgebung empfing. Der Kampf um höheren Lohn sei unbedingt richtig. „Wir erwarten aber auch, dass wir alle hier zusammenstehen gegen die Vernichtung der Arbeitsplätze in Saarlouis!“ Das haben die Kolleginnen und Kollegen mit großem Beifall bedacht.

Soweit die Worte. Das zu organisieren, müssen allerdings die Arbeiter selbst in die Hand nehmen. Eins bleibt bisher als generelle Schwäche in den offiziellen Äußerungen von Betriebsrat und IG-Metall-Führung bestehen: Der gemeinsame Kampf der Ford-Arbeiter über Ländergrenzen hinweg, von Saarlouis und Valencia und allen anderen Werken, findet keine Beachtung. Dass der Betriebsrat sich gegen die Belegschaft in Valencia im sogenannten Bieterwettbewerb hat ausspielen lassen, statt den Ford-Plänen gemeinsam entgegenzutreten, war ein schwerer Fehler, der nicht wiederholt werden darf.