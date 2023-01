Angeregt durch den Aufruf der neuen Friedensbewegung haben einige Kulturinteressierte in Berlin gemeint: „In einer Zeit, in der ein Dritter Weltkrieg zwischen imperialistischen Mächten droht, in der wir auf eine weltweite Umweltkatastrophe zusteuern, in der die Krisen auf die Masse der Menschen abgewälzt werden, in der faschistische Kräfte Morgenluft wittern und fortschrittliche Massenbewegungen erstarken, wollen wir uns ohne Vorbehalte zusammenschließen und gegenseitig unterstützen. Jeder kann dabei helfen, ob Profi oder Laie, Kulturschaffender, Techniker oder Organisator.“

Der chilenische Komponist Nicolas Miquea eröffnete die „Bühne frei für Kultur gegen Faschismus und Krieg“ mit einem Konzert im TREFF international, der aus allen Nähten platzte.

Nun folgt die Deutsch-Kubanerin Twin Aguas del Rio am 10. Februar, um 18.30 Uhr. Sie singt und erzählt aus dem Leben der chilenischen Liederdichterin Violeta Parra unter dem Titel: „En los jardines humanos – In den Gärten der Menschheit“.

Verraten darf man schon, dass Hanns Eisler, Georg Kreisler und Karl Marx angeklopft haben. Nicht persönlich, aber authentisch. Lasst euch überraschen.

Wann und Wo?

Freitag, 10. Februar, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr, Eintritt: frei - Spenden werden gerne genommen. Es gibt Essen und Getränke. TREFF international, Reuterstraße 15, Berlin-Neukölln

Hier gibt es den Flyer zum Konzert