Kürzlich beim Friseur

Intensives Gespräch zwischen Kunde und Friseur - inzwischen wird der Bart fachmännisch gestutzt - und der Junior fragt mich: „Wie heißt deine Partei noch mal?“ "MLPD" antworte ich. Der Kunde – den Kopf im Nacken und die Schere am Bart: „Und was macht ihr gerade so?“ Ich berichte von unserer Solidaritätsarbeit mit den knapp 700 entlassenen überwiegend türkischen und kurdischen Kollegen bei Borbet. Der Junior und der Kunde sind empört. Der Kunde – inzwischen ist der Bart fast perfekt in Form gebracht - mit Blick zur Decke: „Leg mir mal was von deiner Partei auf meine Jacke!" Eine neue Rote Fahne und Borbet-Flugblätter der MLPD verlassen meinen Rucksack… .

Nur wenig später hat mich der Senior in der Mache. "Wie immer?" "Ja". Wir reden über die notwendige Einheit der Arbeiter und der Völker gegen die Imperialisten. Er berichtet: „In Rojava hat das Assad-Regime bewusst Araber aus dem Süden Syriens zwischen die Dörfer der Kurden angesiedelt und den einheimischen Kurden Land weggenommen. Diese bewusst geschürte Spaltung zwischen Arabern und Kurden hat natürlich eine gewisse Wirkung erzeugt. Vorher haben die verschiedenen Völker Syriens Jahrhunderte einvernehmlich zusammengelebt. Vor allem die heutige russische Regierung stützt das Assad-Regime. Jetzt will Putin ein Bündnis zwischen Assad und Erdogan schmieden, die sich bisher spinnefeind waren. Ein Ziel dabei: die weitere Unterdrückung der Kurden in Rojava. Erdogan soll die 3 bis 4 Millionen in die Türkei geflüchteten Kurden wieder nach Rojava zurückschicken können und den schon eingerichteten „Sicherheitskorridor“ behalten. Assad dagegen soll wieder die Herrschaft über das so geschwächte Rojava zurückerhalten… ."

Fertig. Ich bezahle zweimal 15 Euro. Der Senior: „Warum?“ „Das letzte Mal hatte ich nicht genug Kleingeld dabei. Dein Sohn sagte: 'Zahl das nächste Mal'… ."