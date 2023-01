Lausanne: Streik und Demo im Bildungssektor

Am Montag traten im Schweizer Kanton Lausanne 1.300 Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien und anderen Bildungseinrichtungen in den Streik, insgesamt waren rund 30 Bildungseinrichtungen vom Unterrichtsausfall betroffen. Mehr als 3.000 Menschen beteiligten sich an der Demonstration, um gegen den vorgesehenen "Teuerungsausgleich" von 1,4 Prozent zu protestieren. Die Gewerkschaft fordert mindestens 3 Prozent mehr. Laut der Gewerkschaft war das die größte Mobilisierung seit dem Protest gegen Pensionskassenrefom 2013.