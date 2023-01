Lützerath geräumt – was nun?

Und dies ohne Rücksicht auf die globale Umwelt-und Klimakatastrophe, die bereits begonnen hat!

Über den Polizeieinsatz am 14. Januar berichtet der Wald- und Naturführer Michael Zobel: „Der unfassbare Polizeieinsatz mit knapp 4000 Polizistinnen und Polizisten wird von einer großen Koalition von CDU und SPD bis FDP und AfD gefeiert, herzlichen Glückwunsch! 115 Menschen wurden getreten oder geschlagen - 45 Menschen wurden am Kopf verletzt - zehn Menschen erlitten Knochenbrüche - 15 Menschen mussten direkt vom Notdienst oder im Krankenhaus behandelt werden - 65 Menschen berichteten von Schlagstockeinsätzen.“ Was bisher der Öffentlichkeit verschwiegen wurde, findet man in „Zeit online“ vom 18.1.2023: „RWE will offenbar auch nach 2030 Kohle verfeuern. Der Energiekonzern plant mit einer Reserve von rund 50 Millionen Tonnen Braunkohle für seine Kraftwerke. Der vorgezogene Kohleausstieg wäre damit nutzlos.“

Gedächtnisverlust bei den Grünen

NRW-Umweltminister Oliver Krischer, der die Räumung von Lützerath fleißig vorangetrieben hat, schrieb im März 2021, als er noch auf der Oppositionsbank sass, auf seiner Facebook-Seite: “’Energiewirtschaftlich notwendig’ sei der Tagebau in Garzweiler heißt es (…) im Gesetz. Das ist natürlich Quatsch und dient einzig dem Zweck, dass RWE die letzten Dörfer rund um den Tagebau besser abreißen kann, um dort die Braunkohle zu fördern. Da wurde eine Unwahrheit in ein Gesetz geschrieben, in der Hoffnung, dass sie dadurch zur Wahrheit wird.”