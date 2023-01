Maaßen wird Chef der Werteunion

Am 26. Januar traten in Großbritannien erstmals die Physiotherapeutinnen und -therapeuten im Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) für 24 Stunden in den Streik für eine angemessene Lohnerhöhung. Allerdings hatte die Gewerkschaft CSP nur in begrenztem Umfang zum Streik aufgerufen. Die 4.200 Streikenden hielten an vielen Orten ihre Schilder in die Höhe mit Aufschriften wie: "Underpaid, Understaffed, Overstretched" (Unterbezahlt - Unterbesetzt - Überbeansprucht) und griffen die reaktionäre Regierung an wie "While the Tories were drinking we were sinking” - eine Anspielung auf die Skandale der Johnson-Regierung in der Pandemie. Viele Physiotherapeuten verdienen nur knapp über dem Mindestlohn.