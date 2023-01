ML KKE berichtet über LLL-Aktivitäten in Deutschland

Mehr als 13.000 Menschen aller Altersgruppen, vor allem junge Menschen, nahmen am Sonntag, dem 15. Januar, an dem Marsch zum Gedenken und zu Ehren von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht teil. An der Mobilisierung, einer der größten der letzten Jahre, beteiligten sich auch die MLPD und die TKP-ML mit eigenen Blöcken. Sowohl der Einmarsch Russlands in der Ukraine als auch die Rolle der USA und der NATO wurden verurteilt.

Der Marsch führte durch die Hauptstraßen der deutschen Hauptstadt und endete über die Karl-Marx-Allee auf dem Friedhof in Friedrichsfeld, wo Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und andere Persönlichkeiten der deutschen kommunistischen und Arbeiterbewegung begraben sind.

Gerade heute, wo sich der internationale Horizont immer mehr verdunkelt, wo der Krieg in der Ukraine tobt, die imperialistische Konkurrenz sich verschärft und die Spannungsherde überall auf der Welt zunehmen, ist die Haltung der beiden kommunistischen Führer in den dunklen Zeiten des Ersten Weltkriegs ein Fanal für die Kämpfe von heute.

Proletarier und Kommunisten in aller Welt bestätigen angesichts der Geschichtsverfälschung und des von den bürokratischen kapitalistischen Kontrolleuren gepredigten Vergessens die Worte Lenins über das Werk von Rosa Luxemburg. Ihre Werke werden für die Erziehung vieler Generationen von Kommunisten in der ganzen Welt eine nützliche Lehre sein.

Eine Mobilisierung gab es auch auch in Gelsenkirchen Zur gleichen Zeit nahmen die MLPD und andere Kollektive an einem Marsch zum Gedenken an Lenin, Liebknecht und Luxemburg in Gelsenkirchen in Nordwestdeutschland teil. Es war die erste Demonstration zum Gedenken an die drei kommunistischen Führer in der Region.