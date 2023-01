Neun NATO-Staaten veranstalten Panzer-Geberkonferenz

In Jaipur, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Rajasthan, beteiligten sich rund 8.000 Arbeiter der kommunalen Müllabfuhr und Straßenreinigung vergangene Woche an einem zweitägigen Streik für bessere Arbeitsbedingungen. Eine entscheidende Forderung ist, dass die Kommune die 4.500 offenen Stellen besetzt und dabei der Festanstellung von bisherigen Vertragsarbeitern Priorität einräumt. Die Gewerkschaft organisierte am 18. Januar vor dem Sitz der Kommunalbehörde ein Demonstration durch und kündigte an, dass unbefristet gestreikt würde, wenn nichts passiert.