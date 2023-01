Atomkriegsgefahr

Nukleare Beinahe-Katastrophe in Europa 1966

Was viele nicht wissen: 1966 stand ganz Europa und angrenzende Regionen kurz vor einem atomaren Super-GAU, der die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki in Japan in den Schatten gestellt hätte!

Korrespondenz aus Bochum