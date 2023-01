Leserbrief in der Thüringer Allgemeinen

Partei fühlt sich in ihrem Programm Opfern des NS-Regimes verpflichtet

In der "Thüringer Allgemeinen" erschien am 17. Januar ein Artikel mit dem Titel "Buchenwald: Absage an MLPD unrechtmäßig - Nach Urteil prüft die Gedenkstätte Berufung" auf Seite zwei, der darüber berichtete, dass das Verbot einer Kundgebung von MLPD und Internationalistischem Bündnis auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald sowie das Verbot einer Führung auf dem Gelände unrechtmäßig war.

Korrespondenz aus Erfurt