Borbet Solingen

Protestkundgebung am Landtag am Mittwoch, 25. Januar

Am Mittwoch, dem 25. Januar, findet vor dem Landtag in Düsseldorf in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr eine Protestkundgebung der Solinger Borbet-Kollegen statt. Sie kämpfen um ihre knapp 700 Arbeitsplätze. Verschiedene Parteien und Abgeordnete wurden angeschrieben. Eine Vertreterin der Linkspartei aus dem EU-Parlament hat schon zugesagt.

Von cg