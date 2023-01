Solidarität mit Obeth Montes

Die IT-Branche hält die Politik der neuen israelischen Regierung für geschäftsschädigend. Am Dienstag gab es einen einstündigen Warnstreik und Hunderte Beschäftigte der IT-Branche blockierten in Tel Aviv für eine Stunde Straßen, um gegen die geplante Justizreform der neuen Regierung von Benjamin Netanjahu zu protestieren. Dutzende Unternehmen hatten ihren Beschäftigten erlaubt, sich an dem Protest zu beteiligen. Die Demonstranten versammelten sich auf drei Plätzen, viele mit israelischen Fahnen. "Without democracy, there is no high tech" und "Ohne Freiheit keine Hochtechnologie". Die Industrie fürchtet, dass die Einschränkung der Rechte des Obersten Gerichtshofs zum Abfluss von internationalen Investition und Arbeitskräften führen wird.