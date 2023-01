Springer-Medien - Abschied von allen Print-Ausgaben

Seinen hauptsächlichen Profit will das Medienmonopol künftig aus digitalen Angeboten ziehen. Bis auf Lockangebote verschwinden Medienartikel m Netz immer mehr hinter Bezahlschranken.

Rote Fahne News ist eines von ganz wenigen Nachrichtenangeboten, das diesen Kurs nicht mitmacht. Denn es sollen möglichst viele Menschen diese einzigartigen Nachrichten und Einschätzungen, die vom revolutionären Arbeiterstandpunkt aus erstellt werden, lesen, verarbeiten und weitergeben, z.B. in Form von Argumenten in Gesprächen. So hat Rote Fahne News seit dem 22. Februar 2022 bisher acht Erklärungen des Zentralkomitee der MLPD zum Ukrainekrieg veröffentlicht, die alle ins Schwarze trafen und dabei helfen, den aktiven Widerstand gegen diesen beiderseits ungerechten imperialistischen Krieg und die Weltkriegsvorbereitung zu entwickeln. Rote Fahne News wird von einem ganzen Netzwerk von Autoren und Korrespondenten gemacht. Die authentische internationalistische Berichterstattung weitet den Blick auf die ganze Welt. Zum Thema kostenpflichtiger Angebote haben wir auch durchgreifende Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei Banken und Geheimdiensten ...

Wir möchten das kostenfreie Angebot von Rote Fahne News besonders im Videobereich sogar ausbauen.Aber natürlich kostet Rote Fahne News Geld: Für Server-Leistungen, für die Programmierung, für Teile der redaktionellen Arbeit usw. Dies ist für die Leserinnen und Leser gratis, aber damit im Kapitalismus nicht umsonst. Wenn jede regelmäßige Leserin, jeder Leser künftig im Monat fünf bis zehn Euro spenden würde, könnten wir unsere Arbeit erheblich ausbauen. Spenden kann man vor Ort an die MLPD mit dem Stichwort „Rote Fahne“. Man kann auch Dauerspender für die Rote Fahne werden, örtlich oder wenn das nicht geht per Dauerauftrag.

Wer online einmalig spenden oder das als Dauerspender tun möchte: Hier erfahren Sie / erfahrt ihr, wie man bequem für Rote Fahne News spenden kann!

Außerdem möchten wir allen Leserinnen und Lesern das Abonnement der Print-Ausgabe der Roten Fahne ans Herz legen. Entgegen dem massiven Abwärtstrend bei Magazinen wie dem Stern ist ihre Auflage relativ konstant. Sie verdient aber tausende neue Leserinnen und Leser. Viele Leser von Rote Fahne News kennen sie gar nicht so genau. Sie denken oft, man erführe ja alles bei Rote Fahne News. Das Magazin enthält aber erheblich mehr Hintergründe vom Standpunkt des wissenschaftlichen Sozialismus, Argumente, Erfahrungen aus der Kleinarbeit der MLPD, Fotos und ähnliches.

Alle Infos zu den Abo-Möglichkeiten, auch zu einem kostenlosen Probe-Abo hier