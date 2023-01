Bosch Feuerbach

Unterschreibt für die Wiederaufnahme von Richard Heberle in die IG Metall!

Mit einem Offenen Brief und Unterschriftenliste sprach ich zusammen mit anderen am Drehtor bei Bosch in Feuerbach die Schichter an und forderten sie heraus: Bist du für weltanschaulich offene Gewerkschaften, dann sei solidarisch und unterschrieb für meine Wiederaufnahme!

Von Richard Heberle