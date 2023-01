Zu spät, zu teuer und auf Kosten der Massen

Ein Bürgergeldempfänger hat nur 45,02 Euro für Verkehr im Monat zur Verfügung – bei „Regelsatzstufe 1“, also Alleinstehenden und Haushaltsvorstände. Sonstige Haushaltsangehörige haben noch deutlich weniger. Diese Sätze sind zwar so oder so losgelöst von der Realität, aber es ist bezeichnend, dass der Preis für das neue Ticket über dem festgelegten Satz für Verkehr im selben Zeitraum liegt.