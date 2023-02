1918/1919: Novemberrevolution

Frau Dagmar Kaplan begrüßte die Gäste. Über OpenDokument präsentierte Lokalhistoriker Sahin Aydin seine Sicht vom ereignisreichen Jahr 1919 in Bottrop. Zunächst stellte der Referent die Novemberrevolution 1918 dar, die zur Gründung eines Arbeiter- und Soldatenrats führte.

Am 14. Januar kam es zum Konflikt zwischen streikenden Bergarbeitern, worauf das Militär einmarschierte. Ein vierzehnjähriges Mädchen starb zwischen den Fronten. Bei der nächste Streikwelle am 19. Februar 1919 wurden einige Streiksprecher verhaftet, die durch den sog. Rathaussturm befreit werden sollten. Gegen die Bergarbeiter wurde das Freikorps Lichtschlag eingesetzt.

Sahin Aydin ging dann auf die Ermordung des Alois Fulneczek am 23. Februar ein, der im Konflikt vermittelt hatte. Von März 1919 an fand in Essen ein Mammut-Prozess über die Ereignisse in Bottrop statt. An das Referat schloss sich eine lebhafte Diskussion der 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.