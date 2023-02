Alaska: Schulbusfahrer streiken

Am Mittwoch, dem 2. Jahrestag des Putsches des Militärs in Myanmar, hatte ein Streikkomitee für die Zeit zwischen 10 und 15 Uhr zum "zivilen Ungehorsam" und einem "Stillen Streik" gegen das Militär aufgerufen. In den Großstädten Mandalay und Yangun blieben die Straßen aus Protest gegen die Junta weitgehend leer. In einigen Provinzen gab es kleinere Demos. In Bangkok (Thailand), Manila (Philippinen) und Mizoran (Indien) gingen Birmesen, die dort im Exil leben, vor den Botschaften des Landes auf die Straße und forderten ein Ende der Militärherrschaft. Die Junta verlängerte indessen den Ausnahmezustand um weitere 6 Monate.