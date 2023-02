Als nächstes das neue Buch von Stefan Engel

Wie immer gab es zunächst Austausch der persönlichen Erlebnisse der letzten 14 Tage mit selbstgebackenem Kuchen. Danach kam das Lesen und die Diskussion des Abschnittes „Die Strategie und Taktik des aktiven Widerstands“. Die aufgeführten Punkte, wie die Entwicklung des aktiven Widerstandes in Verbindung mit Bewusstseinsbildung verläuft, regten sofort zur lebendigen Anwendung anhand der eigenen praktischen Erfahrungen an.

Wo stehen wir im Übergang vom „bloßen Unmut“ zur „praktischen Aktivität“, von „spontaner Verurteilung des ungerechten Kriegs zur Erkenntnis seiner gesetzmäßigen Ursachen im imperialistischen Weltsystem“ und wie hängt das mit dem „Fertigwerden mit der Manipulation der öffentlichen Meinung“ zusammen. So lernen wir immer besser, wie wir anhand dieser Kriterien selbst aktiv an der Aufklärung und notwendigen Bewusstseinsbildung mitwirken können. Wir verbanden dies als Aktivisten in der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF mit den nächsten Aufgaben für die Gewinnung von Unterstützerinnen und Unterstützern für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz. Dies ist in der aktuellen Situation, in der mit der Weltkriegsvorbereitung und dem Ukrainekrieg die Arbeiter aufeinander gehetzt werden sollen, besonders bedeutend. Hier sind auch Gewerkschaften wie die IGBCE gefordert, sich eindeutig zu positionieren.

Ein Kollege, der 1968 als Lehrling bei der Demag begonnen hatte, erinnerte sich: Wir haben an der Berufsschule den Jugendoffizier unsanft zum Aufhören aufgefordert. Er gab dann entnervt auf, als wir den Stecker von seinem Projektor gezogen haben. Noch Anfang der 1970er-Jahre hatte der DGB in seinem Antikriegstagsaufruf eindeutig gegen die Bundeswehr an den Schulen Stellung genommen. Die Forderungen „Kampf der Militarisierung der Bildungs- und Kultureinrichtungen! Bundeswehr raus aus Schulen und Hochschulen!“ sind aktueller denn je!

Alle freuen sich schon auf das nächste Treffen am 21. Februar mit dem neuen Buch „Die Krise der bürgerliche Naturwissenschaft“, um weiter am Ball zu bleiben.