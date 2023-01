Bayan: Nein zur militärischen Intervention der USA auf den Philippinen

Im vergangenen November 2022 hatte das Verteidigungsministerium sein Engagement zum Ausdruck gebracht, die EDCA-Projekte mit einer Zuteilung von 66,5 Millionen US-Dollar zu beschleunigen. Dazu gehört auch der Bau von Militäreinrichtungen auf der Cesar Basa Air Base in Floridablanca, Pampanga! Fort Magsaysay Military Reservation in Nueva Ecija; Lumbia Airfield in Cagayan De Oro; Antonio Bautista Airbase in Puerto Princesa, Palawan; und Benito Ebuen Air Base in Cebu.

Dies bedeutet, dass US-Truppen auf unbestimmte Zeit im Land stationiert werden können. "Das ist eine grobe Verletzung unserer Souveränität", sagte Bayan.

Nach Artikel III, Abschnitt 1 des EDCA ist es den US-Streitkräften gestattet, folgende Aktivitäten durchzuführen: Ausbildung; Unterstützung; Betankung von Flugzeugen; Bunkern von Schiffen; vorübergehende Wartung von Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; vorübergehende Unterbringung von Personal; Kommunikation; Vorhaltung von Ausrüstung, Vorräten und Material; Verlegung von Streitkräften und Material sowie andere Aktivitäten. Die zugelassenen Standorte für das US-Militär sind kostenlos, während die Versorgungsleistungen, Wasser, Strom und Funkfrequenzen steuerfrei sind.

Die US-Intervention und die bevorstehende Wiederbelebung der US-Stützpunkte dürften die Spannungen zwischen den USA und China weiter anheizen, so die fortschrittliche Frauenorganisation Gabriela. Die Gabriela Women's Party reichte die House Resolution Nr. 20 ein, die darauf abzielt, das EDCA außer Kraft zu setzen und die ungezügelten Militäroperationen der USA zu verhindern, die laut der Gruppe in der Vergangenheit zu Menschenrechtsverletzungen geführt haben. "Die Wiederbelebung der US-Basen in den Philippinen erhöht die Spannungen in der Region und wird die Rivalität zwischen den USA und China verschärfen. Was wir tun sollten, ist die Entmilitarisierung der Westphilippinischen See und die Verhinderung eines Wettrüstens in der Region", so Bayan abschließend.

Damit treibt der US-Imperialismus auch in diesem Teil der Erde die Kriegsvorbereitungen für einen Dritten Weltkrieg voran.