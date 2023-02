Bayan: Wir werden in den China-Taiwan-Konflikt hineingezogen

Progressive Gruppen wie Kabataan und Bayan protestierten am 2. Februar vor dem Camp Aguinaldo gegen die zunehmende militärische Intervention der USA in den Philippinen anlässlich des Besuchs von US-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III. im Land (Mehr dazu hier).

In einer Erklärung warnte Bayan davor, dass die Ausweitung des EDCA (Abkommen über die verstärkte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich) zu weiteren Spannungen in der Region führen könnte. "Die USA provozieren China mit dem Thema Taiwan. Wenn wir die Nutzung unserer Einrichtungen durch die USA zulassen, werden wir in diesen Konflikt hineingezogen, der nicht mit unseren nationalen Interessen übereinstimmt", sagte Bayan.

Auch die Gewerkschaft KMU (Kilusang Mayo Uno) beteiligt sich an diesen Protesten. Sie erhielt auf Facebook die kritische Nachfrage: "Warum seid ihr ruhig gegenüber China? Warum seid ihr laut (nur) zu den USA? China hat die Inseln bereits erobert, Sie sind enttäuschend, obwohl Sie diejenigen sind, die ich vergöttere und unterstütze!!"

Die KMU antwortete: "Wir sind beide gegen die Präsenz der USA und Chinas in diesem Land, wir nehmen keine Partei für eines dieser beiden Länder. Was wir wollen, ist die Souveränität der Philippinen zu verteidigen und weder von den USA noch von China für ihre eigenen Interessen missbraucht zu werden.

https://www.facebook.com/kilusangmayouno/