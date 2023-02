Chef versuchte, Arbeiter bei Barutçu Tekstil mit Chemikalien zu vergiften

Neun Arbeiterinnen, die von Barutçu Tekstil in der Bursa Demirtaş Organised Industrial Zone entlassen wurden, leisten seit 106 Tagen Widerstand vor der Fabrik. Sie wurden entlassen, weil sie Mitglieder der Öz-İplik-İş-Gewerkschaft sind, die dem Hak-İş angeschlossen ist. Am 30. Januar stellte der Chef von Barutçu Tekstil mit Säure gefüllte Behälter mit offenen Deckeln auf den Widerstandsplatz der Arbeiterinnen, die sich für ihre Gewerkschaftsrechte, gegen Mobbing und Schikanen wehren. Die Frauen, die die Situation im letzten Moment erkannten, sagten: "Sie versuchen, auf der Straße zu töten, was sie bei der Arbeit nicht töten können".

Drei Frauen wurden mit dem Krankenwagen abtransportiert, ein Krankenwagen wartet auf drei weitere Frauen. Die Feminist Rebellion Against Poverty Campaign Group kündigte an, dass sie am Freitag, dem 3. Februar, um 15.00 Uhr vor dem Barutçu Tekstil stehen wird.