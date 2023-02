Corona-Pandemie: War es das nun?

Übrig bleiben lediglich die FFP2-Maskenpflicht und eine Test-Nachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Dies gilt auch für Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten und bei vergleichbaren Dienstleistern. Ebenso bleibt die FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens bestehen. [1] Die bisher von den Bundesländern verantworteten Maßnahmen wie die Maskenpflicht in Nahverkehrsmitteln werden zum 1. Februar aufgehoben. Auch Infizierte müssen nicht mehr in Quarantäne. Hier haben sich die Monopolverbände durchgesetzt, die ihre Beschäftigten auch mit „leichten Symptomen“ weiter auf der Arbeit sehen wollen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach verkündet den Medien, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen falsch gewesen sei. Dass bundesweit der Einbau von Luftfiltern und die Bildung von kleineren Lerngruppen sowie massive Aufstockungen bei den Lehrkräften verweigert wurde, lässt er bei seiner „Selbstkritik“ dann geflissentlich weg!

Corona vorbei – alles wieder gut?

Gleichzeitig hält die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die „gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“ aufrecht, die sie Ende Januar 2020 wegen Covid-19 ausgerufen hatte. Die Pandemie ist nach Ansicht ihres Notfallausschusses noch nicht beendet. So seien der WHO in den vergangenen acht Wochen rund 170.000 Todesfälle aus aller Welt im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. [2] Hier muss man sogar von einer Untererfassung ausgehen, zum Beispiel in China wütet die Corona-Infektion, nachdem die Regierung ihre vorher rücksichtslosen Einschränkungen nach Massenprotesten abrupt beendet hat. Sie verkündete das Ende der Corona-Pandemie, während die Krankenhäuser überliefen und die Bestatter nicht mehr nachkamen: Zynischer geht es kaum noch!

In Deutschland liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit aktuell bei 82,7. Da nur PCR-Tests bewertet werden, kann auch hier eine gravierende Untererfassung vorliegen. Kita-Gruppen werden momentan deshalb geschlossen, weil viele Beschäftigte auch an Corona erkrankt sind. Es befinden sich noch knapp 600 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung wegen Covid-19. Und ca. 100 Menschen pro Woche versterben an bzw. mit Covid-19. [3]

Eine differenzierte Betrachtung ist notwendig!

Mit der Aufhebung von Schutzmaßnahmen werden die Fallzahlen vermutlich wieder ansteigen. Bei vielen Übertragungen steigt die Anzahl von Mutationen mit dem Potenzial vermehrter schwerer Verläufe. Vor allem muss eine internationale Sichtweise gelten: Nach wie vor werden die inzwischen vorhandenen und hilfreichen Medikamente für Covid-Patienten mit Risikofaktoren sowie Impfstoffe einem großen Teil der Weltbevölkerung vorenthalten – der Maximalprofit der Konzerne hat im Imperialismus einen höheren Stellenwert.