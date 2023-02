Cosco-Arbeiter rufen zur Beteiligung an Antikriegsdemonstration auf

Es ist das zweite Mal innerhalb der letzten drei Monate, dass der US-Flugzeugträger das Ägäische Meer und die wichtigsten Häfen Griechenlands, Piräus, Thessaloniki und Alexandroupoli, zu US-Hoheitsgebiet mit Unterstützung der rechten Mitsotakis Regierung erklärt. Eine Provokation für das griechische Volk, friedliebende Menschen und Kriegsgegner. Die Hauptparolen der Demonstration waren: "NATO raus, Basen raus, keine Beteiligung an Interventionen.“ Die Demonstranten machten wieder einmal deutlich, dass die Häfen von Griechenland kein Platz für imperialistische Pläne und deren Kriegsschiffe sind. US-Flugzeugträger und -Militärstützpunkte sind in Griechenland nicht willkommen. Das gleiche gilt auch für den französischen Flugzugträger „Charles de Gaulle“, der sich zur Zeit vor Kreta breitmacht.

Der US-Flugzeugträger mit 80 Kampfflugzeugen, fliegendem Radar, elektronischen Kampfjets und einer Besatzung von 5 000 Mann sowie der französische Flugzeugträger in griechischen Gewässern ist alles andere als Normalzustand. Dass sie sich im ägäischen Meer aufhalten, kennzeichnet eine verschärfte Situation in der Entwicklung des imperialistischen Kriegs zwischen Ukraine, NATO und EU auf der einen und dem neuimperialistischen Russland auf der anderen Seite. Griechenland hat selbst aber auch imperialistische Ziele.

Die Gewerkschaft der Containerumschlagarbeiter an den Cosco-Piers von Piräus (Cosco) hat zur Teilnahme an der Antikriegsdemonstration aufgerufen. Im Aufruf heißt es: "Wir sind gegen die Umwandlung des Hafens von Piräus in eine Marinestation der Imperialisten, in die entweder der US-NATO-EU-Block auf der einen Seite oder RUSSLAND-CHINA auf der anderen Seite ihre Tötungsmaschinen zum Töten der Menschen bringen werden.

Die Regierung Mitsotakis ist verantwortlich für die zunehmende Verwicklung des Landes in den imperialistischen Krieg, der seit einem Jahr mit dem Krieg in der Ukraine andauert. Zur gleichen Zeit, in der sie unsere Sozialversicherungsrechte abschafft, zur gleichen Zeit, in der alle Regierungen zusammen die Arbeiterrechte aller Beschäftigten in unserem Land zerstört haben, um uns wettbewerbsfähig und damit billig für jeden Cosco zu machen, und den Reichtum unseres Landes an einheimische und ausländische Bosse verkauft haben, geben sie jedes Jahr Milliarden von Euro aus, um die Menschen zu töten und zu entwurzeln.

Sie haben in unserer Region nichts zu suchen, die Mörder der Bosse, die sich den Kuchen teilen, und ihre Interessen haben nichts mit den Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrer Gesamtheit zu tun, das wissen wir genau.

Keine Beteiligung am Krieg in der Ukraine. Stoppen wir die Lieferung von Waffen und Kriegsmaterial!

Nein zu den brutalen Rüstungsprogrammen, die Geldmittel für die Bedürfnisse der Arbeiter und des Volkes missbrauchen!"

Ergänzung Rote-Fahne-Redaktion: Extreme Wetterbedingungen in Attika gefährden heute die Arbeiter an den Cosco-Piers! Außer Kälte, Eis und Schnee bilden stürmische Winde eine große Gefahr: Sie lassen die schweren Container schwanken, diese drohen, aus großer Höhe herunterzufallen. Bereits am Freitag hat die Gewerkschaft ENEDEP die Hafenbetreiber aufgefordert, die Arbeiten während der Schlechtwettertage ruhen zu lassen. Da die Resonanz bisher gleich Null war, wird ein Streik ins Auge gefasst.