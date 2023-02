In Vorbereitung auf den 8. März würden wir gerne die internationale Frauenkoordinierung stärken und alle Frauenvertreterinnen der ICOR-Organisationen zu einem Meeting einladen.

Deshalb lade ich Euch herzlich ein, an einem Web-Treffen der ICOR-Frauen teilzunehmen. Es findet am 12. Februar von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr statt - unmittelbar vor dem nächsten Webinar der Einheitsfront zum 8. März. Den Link senden wir euch in den nächsten Tagen zu. ...

Die Zeit ist:

• Mexico City: 5.30 am

• Bogotá: 6.30 am

• Berlin, Paris, Tunis: 12.30 pm

• Cape Town: 13.30 pm

• Moscow: 14.30 pm

• Delhi: 3 pm

• Dhaka: 5.30 pm

• Beijing: 7.30 pm

• Sydney: 10.30 pm

Als Tagesordnung schlagen wir vor: Vorbereitungen zum 8. März, kurzer Austausch über die Lage in den Ländern. Wir freuen uns über eure Beiträge, auch gerne schriftlich, falls ihr nicht teilnehmen könnt.