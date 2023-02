Gamification in Amazon-Lagerhäusern ist gefährlich

Das US-Arbeitsministerium verwarnte laut einem Bericht von Business Insider Manager von drei Amazon-Lagerhäusern in New York, Colorado und Idaho. In den Schreiben heißt es, dass die Arbeiter dort häufig mit schweren Gegenständen und schnell arbeiten müssten, was im Zusammenhang mit Gamification ein erhöhtes Risiko für Verletzungen darstelle. Im Jahr 2019 führte Amazon ein Gamification-System ein, um Arbeiter in den Lagerhäusern durch spielerische Belohnungen zu motivieren, die anstrengende Arbeit des Packens, Sortierens und Kommissionierens von Produkten zu erleichtern und die Produktivität zu steigern. Die Spiele haben Namen wie Mission Racer, Picks In Space, Dragon Duel und Castle Crafter. Arbeiter, die mehr Waren als ihre Kollegen bewegen und die Rangliste anführen, erhalten Swag-Bucks, die sie für Kleidung und Ausrüstung von Amazon ausgeben können. Dazu installierte der Konzern zusätzliche Bildschirme, auf denen die Arbeiter z.B. sehen, dass bei jedem Gegenstand, den sie in ein Paket legen, ein Stein einer Burg hinzugefügt wird oder ein paar Meter bei einem Wettrennen gutgemacht werden.

Quelle: Golem