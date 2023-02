Gewerkschaften fordern Gerechtigkeit für 42 getötete Bergleute in der Türkei

In einer gemeinsamen Mission in der Region trafen der stellvertretende Generalsekretär von IndustriALL Global Union, Kemal Özkan, und der Generalsekretär von IndustriAll Europe, Luc Triangle, mit Vertretern von Branchen und lokalen Gewerkschaften zusammen.

Ein Feuer wütet immer noch unter Tage, und es werden Anstrengungen unternommen, es zu löschen und die Kohleproduktion wieder aufzunehmen. IndustriALL Global and Europe traf sich mit der neuen Minenleitung, um die Situation zu erörtern. Die Arbeiter und die Bevölkerung von Amasra wollen, dass die Mine wieder geöffnet wird und das Leben zur Normalität zurückkehrt. Sie trafen auch mit dem Bürgermeister von Amasra zusammen, um besser zu verstehen, welche Unterstützung für die Familien der getöteten Bergleute vorgesehen ist.

Özkan und Triangle besuchten die Familie eines der getöteten Bergleute, Ridvan Acet, und übermittelten die Beileidsbekundungen der beiden Organisationen. "Es ist die Pflicht der Gewerkschaftsbewegung, unserer gefallenen Bergleute zu gedenken und ihre Rechte zu schützen. Wir sind hierher gekommen, um unsere Solidarität zu bekunden und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu bekunden, um künftige Unfälle zu verhindern. Wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass die Minenarbeiter unter gesunden und sicheren Bedingungen arbeiten können" sagte Kemal Özkan.

Die öffentliche Meinung in der Türkei geht davon aus, dass es sich bei der Explosion "nicht um einen Unfall, sondern um einen Mord" handelt. Eine spezielle Untersuchungskommission hat die Region besucht und wird voraussichtlich in den nächsten Tagen einen Bericht veröffentlichen. Die Staatsanwaltschaft fordert für die 19 Verdächtigen, von denen vier inhaftiert sind, darunter der Leiter des Bergwerks, zwischen 16 Monaten und 1.062 Jahren für zwei Verbrechen. Die Anklage lautet auf "vorsätzliche Verursachung von Tod und Verletzung von mehr als einer Person".

In der Anklageschrift legt der Staatsanwalt dar, dass eine Reihe von Versäumnissen die Explosion verursacht hat. Sie besagt auch, dass die Unternehmensleitung wusste, dass der Schornsteinlüfter unzureichend gereinigt war, aber keine Vorsichtsmaßnahmen ergriff, was zu der Explosion führte. In der Anklageschrift heißt es weiter, dass die Methangaswerte 85 Mal die 1-Prozent-Warnstufe und fünf Mal die 1,5-Prozent-Warnstufe überschritten. Die Kohlenmonoxidwerte überstiegen die 25-ppm-Warnstufe 47-mal und die 50-ppm-Warnstufe 13-mal.

"Wir sind hier, um uns der Forderung nach Gerechtigkeit anzuschließen. Die internationale und die europäische Gewerkschaftsbewegung, die Öffentlichkeit und die Familien der Opfer wollen wissen, warum diese 42 Bergleute getötet wurden. Wir werden diesen Fall weiterhin aufmerksam verfolgen. Jeder Minenarbeiter hat das Recht, gesund und sicher nach Hause zurückzukehren," sagte Luc Triangle. IndustriALL Global und IndustriAll Europe trafen sich auch mit der repräsentativen Gewerkschaft in der Mine, der General Mine Workes' Union (Genel Maden-Is), und versprachen, den Gerichtsprozess weiter zu verfolgen und gemeinsame Aktivitäten mit der Gewerkschaft zu Gesundheit und Sicherheit sowie zu einem gerechten Übergang für den Kohleproduktionssektor zu organisieren.

Quelle: Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung