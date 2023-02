Karapatan verurteilt Razzien in Büros von südkoreanischen Gewerkschaften

Seit dem 18. Januar stürmten Mitarbeiter des südkoreanischen Geheimdienstes (NIS) und der Nationalen Polizeibehörde mehrere Büros der genannten Arbeiterorganisationen und Mitgliedsorganisationen sowie die Wohnsitze einiger Funktionäre des progressiven Gewerkschaftszentrums.

Die Razzien wurden Berichten zufolge auf der Grundlage eines Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses durchgeführt, in dem der KCTU und die anderen Organisationen beschuldigt wurden, gegen das Nationale Sicherheitsgesetz von 1948 verstoßen zu haben, ein Gesetz aus der Zeit des Kalten Krieges, das Südkoreaner bestraft, die Verbindungen zu Nordkorea unterhalten. Der KCTU hat gegen die Razzia protestiert und behauptet, die südkoreanische Regierung gehe gegen Gewerkschafter vor, indem sie unbegründete Anschuldigungen erhebt, sie seien Teil eines angeblichen nordkoreanischen Spionagenetzes.

Die Generalsekretärin der Karapatan, Cristina Palabay, verurteilte die Angriffe auf die südkoreanischen Gewerkschaften und wies auf Parallelen zwischen den Razzien bei der KCTU und den gleichzeitigen Razzien in philippinischen Gewerkschaftsbüros in den letzten Jahren hin, wie z. B. bei den Vorfällen am Blutsonntag im März 2021, bei denen neun Aktivisten aus dem Süden Tagalogs, darunter Gewerkschaftsführer, getötet und sechs weitere verhaftet wurden; die Razzien in den Büros der National Federation of Sugar Workers und anderer progressiver Gruppen in Bacolod City, die zur Verhaftung von mehr als 40 Aktivisten führten, und die Razzien in der Morgendämmerung an mehreren Orten in Metro Manila im Dezember 2020, bei denen sieben Aktivisten verhaftet wurden, darunter sechs Gewerkschaftsorganisatoren.

"Offensichtlich greifen reaktionäre Regierungen überall auf Red-Tagging als Vorwand zurück, um wachsende Gewerkschaftskämpfe zu unterdrücken", sagte Palabay. "In Südkorea hat die rechtsgerichtete Regierung von Präsident Yoon behauptet, dass die jüngsten von der KCTU geführten Streiks von Nordkorea angezettelt wurden. Wie auf den Philippinen", so Palabay, "ist das Red-Tagging eine bequeme Taktik der staatlichen Behörden, um die öffentliche Aufmerksamkeit von kritischen wirtschaftlichen und politischen Fragen abzulenken.

"In Südkorea", so Palabay, "werden demokratische Gewerkschafter und andere fortschrittliche Kräfte gezielt unterdrückt, um die wachsende Besorgnis der Bevölkerung über die Korruption in der Regierung, in die auch Yoons Frau verwickelt ist, sowie über Yoons kriegerische Äußerungen, die die Spannungen mit Nordkorea weiter verschärfen und das Land näher an einen Krieg heranführen, abzulenken."

"Wir stehen in fester Solidarität mit den fortschrittlichen südkoreanischen Arbeitern in ihrem fortwährenden Kampf für wirtschaftliche und demokratische Errungenschaften und gegen die Versuche ihrer Regierung, ihre Aktivitäten durch Desinformation und Red-Tagging zu unterbinden", sagte Palabay.