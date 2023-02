„Keine deutschen Panzer für Kiew!“

In der Ukraine werden weder westliche Freiheit noch westliche Werte noch die Demokratie verteidigt. In Wirklichkeit führen zwei Oligarchen-beherrschte, hochkorrupte Staaten gegeneinander Krieg. Noch kurz vor dem russischen Angriff hat der Europäische Rechnungshof der Ukraine ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Fortschritte im Kampf gegen Korruption gebe es kaum. Millionen aus der EU seien in finstere Kanäle versickert. Krieg aber reinigt ein Land nicht – er macht Korruption nur noch schlimmer.

Panzerlieferungen werden der Ukraine also militärisch wenig nützen. Sie werden aber in jedem Fall Deutschland noch einige Meter näher an den Abgrund eines Krieges zerren. Es liegt an der Bundesregierung das zu verhindern. Niemand im Land will für Kiew sterben.