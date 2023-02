Kriegstreiberei: Mutwillig bis zum Äußersten

Bundeskanzler Olaf Scholz mahnt zwar noch zur „Besonnenheit“ und warnt vor einem „Überbietungswettbewerb“. Dem liegt nicht zuletzt die Widersprüchlichkeit zugrunde, dass der BRD-Imperialismus den Weltkrieg vorbereitet, aber auch weiterhin Investitionen und Handel in der ganzen Welt betreiben will. Vor allem aber ist es schon ein bekanntes Schauspiel der psychologischen Kriegsführung: Selenskyj, Melnyk und Co. fordern mehr und schwerere Waffen. In Deutschland stimmen die größten Kriegstreiber im Chor diesen Forderungen zu und warnen vor jeglichem Zaudern. Dann kommt die Stunde der sogenannten „Mahner“ und „Zauderer“ in Regierung und bürgerlichen Parteien. Und am Ende steht die gemeinsame Beschlussfassung über die Lieferung noch schwererer Waffen und noch gefährlicherer Kriegstreiberei. Dagegen muss der aktive Widerstand verstärkt werden.

Die Aggression nach außen, die aktive Vorbereitung auf einen Dritten Weltkrieg, geht mit der Aggression nach innen einher. Die „Historikerin“ Galia Ackerman hat mit dem einschlägig bekannten Antikommunisten Stéphane Courtois das „Schwarzbuch Putin“ veröffentlicht. Sie hält den Vergleich Putins mit Stalin für „sinnvoller“ als den Vergleich mit Hitler. Als „Beweis“ dafür muss die Demagogie von Putin herhalten, der sich in seiner Kriegsrhetorik auf den „Großen Vaterländischen Krieg“ beruft. Der Krieg heute hat aber rein gar nichts mit dem heldenhaften Kampf der Roten Armee und der Sowjetvölker gegen den Hitlerfaschismus zu tun. Sie verteidigten damals auch die sozialistische Perspektive der Menschheit erfolgreich gegen die barbarische Speerspitze des Imperialismus. Für diese Perspektive steht heute die MLPD.