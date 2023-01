Webinar

Kurs auf den ersten Weltkongress der Einheitsfront

Die Co-Präsidentin der internationalen antifaschistischen und antiimperialistischen Einheitsfront, Monika Gärtner-Engel, lädt alle Freundinnen, Freunde, Genossinnen und Genossen ganz herzlich zum nächsten Webinar der Einheitsfront am Sonntag, dem 12. Februar 2023, ein: „Heraus zum Internationalen Frauentag am 8. März! Heraus zum 1. Weltkongress der Einheitsfront am 5./6. September 2023 in Deutschland!“