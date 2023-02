Landesweite Kundgebung in Dortmund am Dienstag

In verschiedenen Bundesstaaten von Nigeria kam es diese Woche zu Straßenprotesten. Hintergrund ist die Inflation und der Mangel an Treibstoffen, was zu langen Schlangen an Tankstellen führt. Zugespitzt hat sich die Lage vor allem durch einen Mangel an Bargeld. An vielen Orten gelingt es den Menschen nicht, an Bankautomaten oder Schaltern Bargeld zu ergattern und deswegen können sie keine Lebensmittel kaufen. In mehren Orten gingen die Marktfrauen auf die Barrikaden, weil sie ihre Waren nicht verkaufen können. Im Oktober hatte die Zentralbank beschlossen, neue Geldscheine auszugeben und die Nigerianer aufgefordert, die alten abzugeben. Offensichtlich klappt die Verteilung nicht überall. Am 25. Februar findet in Nigeria die Präsidentenwahl statt.