Städtepartnerschaft

"Nur sinnvoll, wenn sich Kommunen und Bevölkerung für sofortiges Kriegsende einsetzen"

In der Diskussion um eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine bezog Jan Specht für AUF Gelsenkirchen klar Stellung. "Dass ausgerechnet die AfD eine Städtepartnerschaft beantragt, kann ich nicht als ehrliches Anliegen werten angesichts der zahlreichen Putin-Verehrer in der AfD bundesweit."

Pressemitteilung