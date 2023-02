Schweizer Atomreaktoren durchschnittlich 46,3 Jahre alt

Am 31. Januar kapituliert die Südgruppe der faschistischen Wehrmacht mit Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, am 2. Februar folgt ihr die Nordgruppe der eingeschlossenen 6. Armee. Der sowjetische Sieg in der Schlacht von Stalingrad im Februar 1943 ist der Anfang vom Ende des Hitler-Faschismus. In den kommenden zwei Jahren wird die Armee der sozialistischen Sowjetunion unter Führung Josef Stalins die faschistische deutsche Armee vor sich her treiben. Am Ende steht der Sieg in der Schlacht um Berlin mit der wehenden sowjetischen Fahne auf dem zerschossenen Reichstagsgebäude. Der Sozialismus hat Europa vom Faschismus befreit.