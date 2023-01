VW Zwickau

Überwältigende Mehrheit eindeutig gegen NATO-Panzer für die Ukraine!

Am Freitag haben Dresdener Freunde der Automobilarbeiter einen Aufbaueinsatz beim größten Industriebetrieb in Sachsen, bei VW- Mosel am Haupttor, gemacht. Die ZK-Erkärung Nr. 8 „Stopp dem Wahnsinn der Kriegstreiberei! Aktiven Widerstand verstärken!“ ging weg wie warme Semmeln.

Von einem Korrespondenten