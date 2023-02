Viele Aufgaben - es lohnt sich

Wir von MLPD und Jugendverband REBELL verteilen dort aktuelle Erklärungen des Zentralkomitees unserer Partei, sammeln Spenden, verkaufen geistige Nahrung und rufen die Leute mit unseren Listen und Redebeiträgen zum mitmachen in der neuen Friedensbewegung und zum aktiven Widerstand auf. Und immer wieder bleiben Leute stehen, spenden was, kaufen bei uns ein. Das Ganze ist notwendig, weil wir den Menschen auch hier helfen, mit der Verwirrung, die durch die unterschiedlichsten reformistischen, revisionistischen bis hin zu ultrareaktionären Kräfte oft medienwirksam in Halle organisiert werden, besser fertig zu werden. Natürlich gilt es, unser Auftreten quantitativ und qualitativ weiter zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Gewinnung der entscheidenden Mehrheit der Arbeiterklasse.

Auch deshalb brachte die Widerstandsgruppe von MLPD und REBELL seit ein paar Tagen der Belegschaft eines Großbetriebes die derzeit wichtigste Aufgabe immer wieder in Erinnerung: "Aktiver Widerstand gegen einen dritten Weltkrieg!"

Auch die Arbeit und der weitere Aufbau der Umweltgruppe der MLPD und die Höherenwicklung ihres Wechselverhältnisses zur Umweltgewerkschaft, der Selbstorganisation der Massen, kommt angesichts der begonnenen globalen Umweltkatastrophe eine noch stärkere Bedeutung zu.

Gemeinsam mit der Arbeit zur Gewinnung der Familien im Wohngebiet, der Jugendarbeit, unseres kulturvollen Miteinanders, der ideologisch-politischen Weiterqualifizierung für einen immer besseren Durchblick schließt sich der Kreis, dessen Motor und Antrieb unser proletarischer Ehrgeiz ist, die Menschen und die Natur vor dem Untergang in einem imperialistischen Weltkrieg bzw. der kapitalistischen Barbarei zu retten und den Beginn des Aufbaus der sozialistischen Länder der Welt zu erleben. Gemeinsam schaffen wir das.

Am 27. Januar feierten wir Geburtstage. Gleich mehrere. Drei Mitstreiter der Montagsdemo, der Umweltgewerkschaft und des REBELL hatten zu einem gemeinsamen Essen mit Livemusik im Wohngebiet eingeladen.