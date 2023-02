Vorbereitungstreffen: Anpacken, Vorschläge einbringen, mitmachen

Liebe Freunde des Rebellischen Musikfestivals, am Sonntag, den 12. Februar, lädt der Verein zur Vorbereitung des Rebellischen Musikfestival zu einem öffentlichen Treffen ein.

Es geht von 15 bis 17 Uhr und findet im Jugendzentrum CHE in Gelsenkirchen statt. Mobilisierung, Werbung, Bandgewinnung, Bühnenprogramm, Logistik und Finanzierung - bei all dem kann man in der Vorbereitung des Festivals anpacken.

Das Rebellische Musikfestival bezieht klar Position gegen einen drohenden Dritten Weltkrieg und eine globale Umweltkatastrophe. Es steht für fortschrittliche, rebellische und revolutionäre Kultur und wird von Hunderten Händen selbstorganisiert. Seid dabei! Informiert euch über das Festival und seine Vorbereitung! Bringt eure Vorschläge, Initiativen und Ideen ein.

Alle Infos zum Rebellischen Musikfestival gibt es hier