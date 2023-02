"America first“ - was hinter der Parole steckt

Woher die Parole kommt, ist in dem Buch „Die Verschwörung des Blocks der Rechten und Trotzkisten“¹ nachzulesen. 1940 wurde in den USA ein „America First Committee“ gegründet, u. a, vom Automobil-Magnaten Henry Ford und mit Unterstützung des einflussreichsten Medienkapitalisten Randolph Hearst.

Damals gab es eine entfaltete Diskussion in den USA, welche Haltung das Land im Zweiten Weltkrieg einnehmen sollte. Das Komitee bekämpfte mit einem aggressiven Antikommunismus die Sowjetunion und ein militärisches Zusammengehen mit ihr. Stattdessen sollten die USA Hitler unterstützen. Damit unterstützten sie die Haltung der aggressivsten Kräfte des US-Monopolkapitals. Das Komitee veranstaltete Massenversammlungen, initiierte Presseartikel und Rundfunksendungen. Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbour wurde das Komitee offiziell aufgelöst.

Selbst als die USA mit der Sowjetunion als Verbündete gegen Nazi-Deutschland kämpften, stellten frühere Förderer des Komitees ihre bösartige antisowjetische Propaganda nicht ein. Allen voran Randolph Hearst. Der Antikommunismus und die Unterstützung des Faschismus war „first“. Genauso war für Donald Trump die Durchsetzung seines faschistoiden Machtanspruchs im Sinne besonders reaktionärer Kreise des US-Finanzkapitals „first“. Das ging hin bis zum faschistischen Putschversuch bei der Stürmung des Kapitols durch Trumps Anhängerschaft.