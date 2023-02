Besucht und stärkt das Willi-Dickhut-Museum!

Mit der Umbenennung unserer „Bücherei des wissenschaftlichen Sozialismus“ in „Willi-Dickhut-Bücherei“ gaben wir ihr nicht nur einen populären Namen. Der Name reiht sich auch ein in die Umbenennung unseres Gebäude-Ensembles in Willi-Dickhut-Haus.

Durch unsere seit dem 1. September 2022 fest angestellte hauptamtliche Mitarbeiterin Ceren Eroglu ... wurde der Bücher- und Medienbestand elektronisch neu erfasst und wird die Ausleihe professionalisiert. In Bälde wollen wir ein Verzeichnis der verfügbaren Medien zugänglich machen. Dadurch kann leichter eingesehen werden, welche Bücher und DVDs bei uns ausgeliehen werden können. ... Wir haben die Regale in unserer Bücherei erweitert. Der neu angeschaffte Buchscanner ermöglicht sowohl die Digitalisierung empfindlicher vom Verfall bedrohter Dateien zum Beispiel aus unserem Willi-Dickhut-Archiv, als auch die schrittweise Digitalisierung unserer Printmedien.

Durch die Crowdfunding-Kampagnen über die Plattform betterplace.org konnten wir für das Lenin- und Marx-Denkmal, für den Film über Friedrich Engels sowie für die sieben Gedenksteine deutscher Revolutionäre über 60.000 Euro akquirieren. ...

Wir waren uns einig: In einer Zeit immer zahlreicherer Krisen des imperialistischen Weltsystems, insbesondere mit der Gefahr eines Dritten Weltkriegs ausgehend vom Ukraine-Krieg sowie der begonnenen Umweltkatastrophe mit dramatischen Kipppunkten, wird der Kampf um die sozialistische Alternative zu einer immer brennenderen Frage im Bewusstsein der Menschen. Viele Menschen halten den Sozialismus angesichts der unlösbaren Krisen im Kapitalismus für eine grundlegend richtige Alternative. Sie bezweifeln aber aufgrund bisheriger Erfahrungen, dass er erreichbar und erstrebenswert ist.

Gerade gegenüber dieser Skepsis und Verunsicherung ist das Lebenswerk von Willi Dickhut und damit auch unser Museum eine hervorragende Waffe. ... Für jeden, der ernsthaft Interesse an einer gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus hat, ist der Besuch im Willi Dickhut Museum wertvoll: Verunsicherung wird überwunden, Klarheit geschaffen, Mut und Optimismus vermittelt. …

