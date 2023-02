Debrecen: Hunderte protestieren gegen Bau von Batteriefabrik

Am Samstag, den 4. Februar, versammelten sich mehrere Hundert Menschen in der ungarischen Stadt Debrecen auf dem Marktplatz, um gegen den Bau einer riesigen Batteriefabrik durch den chinesischen Konzern CATL zu protestieren. Der Konzern will 7,3 Mrd. Euro investieren. In Ungarn gibt es Werke von Audi und Mercedes. BMW will in Debrecen ein Werk bauen. Debrecen ist mit rund 200.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Ungarn. In Ungarn werden derzeit 20 Batteriefabriken geplant und die Befürchtungen der Menschen wachsen angesichts der Umweltkrise. Die Demonstrantinnen und Demonstranten schwenkten Plakate mit der Aufschrift "Ohne Wasser kein Leben"! Vergangenen Sommer war ein See in der Nähe ausgetrocknet.