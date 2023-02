Dringender Hilferuf - Wir trauern mit unseren Menschen im Erdbebengebiet!

Das Erdbeben der Stärke 7,7, das sich am Montagmorgen, dem 6. Februar, gegen 4.20 Uhr, im Bezirk Pazarcık in Maraş ereignete, war in vielen Gebieten stark zu spüren. Neben den Gebieten Malatya, Mardin, Bingöl, Elazığ, Siirt, Sivas, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye, Batman, Urfa, Kilis, Diyarbakır, Antep und Hatay, hat sich das Erdbeben auch auf Nordsyrien, die Provinzen von Rojava, ausgeweitet. Das Erdbeben verursachte große Schäden und forderte viele Menschenleben. Nach jüngsten offiziellen Angaben sind allein in der türkischen Region Kurdistans tausende von Menschen ums Leben gekommen und rund 6000 Menschen sind verletzt worden. Neben der Zerstörung zahlreicher Häuser, Gebäude und Krankenhäuser sowie den schweren Schäden an Flughäfen und Straßen werden die Rettungsmaßnahmen durch die winterlichen Bedingungen zusätzlich erschwert.

Hinzu kommt, dass es nach den Nachbeben immer wieder zu neuen Beben kommt und noch viele Menschen unter den Trümmern liegen. Rettungs- und Hilfsteams konnten viele Gebiete noch immer nicht erreichen und die Menschen setzen ihre Rettungsbemühungen aus eigener Kraft fort. Daher ist die Zahl der Todesopfer und Verletzten in Wirklichkeit viel höher als die offiziellen Zahlen angeben.

Die in den Medien verbreiteten Informationen beziehen sich jedoch nur auf die Grenzen der Türkei. In Nordsyrien und Rojava sind hunderte von Menschen ums Leben gekommen und tausende von Verwundeten sind zu beklagen. Die Tatsache, dass es sich um ein Grenz- und Kriegsgebiet handelt, und schwierige Wetterbedingungen vorhanden sind, machen das Problem in der Region noch größer.

Als ATİK, Yeni Kadın (Neue Frau) und YDG (Neue Demokratische Jugend) übermitteln wir zunächst unserem Volk unsere Genesungswünsche, sprechen den Angehörigen derjenigen, die ihr Leben verloren haben, unser Beileid aus, wünschen unseren Verwundeten eine baldige Genesung und erklären, dass wir bei ihnen sind. ...

